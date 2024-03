Dia D em Cabo Frio: Mais de 1300 imóveis visitados em ação de combate à dengue

Cabo Frio mobilizou mais uma ação de combate à dengue com o Dia D de enfrentamento à proliferação do mosquito Aedes aegypti no sábado (2). Mais de 200 agentes de endemias percorreram as ruas da cidade, realizando um total de 1.320 visitas domiciliares. Durante a operação, 257 imóveis foram tratados, e destes 16 apresentaram focos do mosquito.

Nos locais, além das vistorias em pontos que poderiam servir como criadouros do mosquito e aplicação do biolarvicida, os profissionais orientaram os moradores sobre medidas preventivas para manter as residências livres de água parada, ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti.

A Campanha Nacional teve como objetivo reforçar junto à população a necessidade de identificar e eliminar possíveis focos do vetor, responsável pela transmissão de doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

O Dia D contou ainda com ações educativas e orientações à população sobre como prevenir a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) dos bairros.

As equipes de Agentes de Combate às Endemias, vinculadas ao Setor da Vigilância Ambiental em Saúde, já atuam constantemente nos bairros e junto aos moradores. A Secretaria de Saúde destaca a importância da colaboração de cada cidadão, recomendando que dediquem 10 minutos por semana para realizar uma vistoria em seus imóveis em busca de possíveis focos de dengue. A participação ativa da comunidade é essencial para o sucesso das ações de combate ao mosquito.

Para solicitar uma visita ou fazer uma denúncia relacionada à dengue, os cidadãos podem entrar em contato por meio do número (22) 2646-2506, ramais 2250 e 2248.