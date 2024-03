O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 04

Búzios

O SEPE Lagos está convocaado os profissionais da Educação de Búzios para um “protocolaço” amanhã, ao meio dia na prefeitura, em defesa do auxílio alimentação e outros direitos. O sindicato alerta que a prefeitura não pode se negar a abrir processos administrativos em que os servidores requerem o pagamento ou correção de cáulculos de velores relativos aos seus direitos, entrer eles o auxílio alimentação que não vem sendo pago pelo governo. Os servidores de Búzios que não conseguiram abrir proceso administrativo reivindicando o pagamento do auxílio ou outro direito devem procurar o sindicato. O SEPE está disponibilizando um modelo de requimento na página do sindicato para os servidores inrteressados em participar do prolocolaçao amanhã.

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio realiza nesta quarta-feira, uma audiência pública sobre a Concessão do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. A iniciativa é vereador Davi Souza . A reunião está marcado para às dez da manhã e será transmitida pelas redes sociais. O objetivo é fomentar o debate sobre a Concessão dos Serviços de Administração das Atividades Aeroportuárias – Operação, Manutenção, Segurança da Aviação Civil, Segurança Operacional e Exploração Comercial no Aeroporto Internacional de Cabo Frio. Foram convidados representantes da Superintendência Aeroportuária e Comissão de Licitação, ambas do Executivo; Procuradoria; Secretaria de Turismo; OAB; Costa do Sol, atual administradora atual do Aeroporto; e entidades ligadas ao trade turístico, como Cabo Frio Convention Bureau, Associação de Turismo e de Hotéis.

Arraial do Cabo

Os quase 90 estudantes receberão uma creche com duas salas ampliadas, salas de aula com banheiro não integrados, sempre ao lado ou em frente, facilitando seu uso. Uma nova lavanderia, pátio externo coberto, elevador e mais novidades pensadas no bem-estar de todos que utilizam suas dependências. As crianças do Morro da Boa Vista vão ganhar uma unidade escolar totalmente repaginada, acessível e moderna. A Prefeitura de Arraial do Cabo reinaugura neste sábado (02), às 09h, a Creche Municipal Vicente Rodrigues, que será entregue a população após intervenções que visaram melhorias na infraestrutura do local, que a cerca de 20 anos não recebia obras completas e apresentava riscos aos alunos, profissionais e responsáveis. A reformulação na estrutura foi a principal norteadora das ações. O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, falou sobre a importância da obra. “Essa reforma era muito esperada pela comunidade escolar. Com a ampliação e reforma total da creche a prefeitura conseguirá ofertar mais de 20 novas vagas em período integral para a população. Aumentar o número de matrículas nas creches, principalmente durante o período da jornada de trabalho dos responsáveis, tem sido prioridade para a Secretaria Municipal de Educação e na execução de políticas públicas”, frisou Marcelo. O dia que marcará a reabertura da unidade para a população contará com o Programa Saúde nas Escolas, iniciativa que tem como princípio a oferta de serviços de saúde dentro das instituições de ensino municipais e orientações no combate à Dengue, ambos oferecidos pela Secretaria de Saúde. Haverá, entre outras ações, testagem com a infectologia, vacinação, aferição de pressão, testagem de glicose, avaliação da saúde bucal e escovação, entrega de kit de higiene bucal, orientações nutricionais e contra o tabagismo. Os serviços estarão à disposição até às 13h para os alunos, responsáveis e toda comunidade. No período das obras, as crianças e os profissionais da Educação foram realocados para outro prédio, e a partir do dia 04 de março, os quase 90 estudantes receberão uma creche com duas salas ampliadas, salas de aula com banheiro não integrados, sempre ao lado ou em frente, facilitando seu uso. Uma nova lavanderia, pátio externo coberto, elevador e mais novidades pensadas no bem-estar de todos que utilizam suas dependências.

São Pedro da Aldeia

O Canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia anda movimentado. Corre a boca miúda que o ex-prefeito Paulo Lobo estaria satisfeito no governo de Fábio do Pastel. Só que até agora o mesmo, não falou nada a respeito. Segundo informações, pode ser verdade.

Iguaba Grande

O secretário de Educação de Iguaba Grande, Dr. Jales Lins, acordou cedinho para fazer mo café da manhã, para esposa, Eveline Lins. Motivo: a moça está completando mais um primavera. Além do café que servido na cama, teve rosas vermelhas. Parabéns!