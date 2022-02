“Dia de Darwin” celebra a ciência e a restauração da Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio 

As celebrações do aniversário de Charles Darwin, e dos 190 anos da visita do naturalista britânico em Cabo Frio, foram marcadas pela assinatura do acordo que entregará o prédio da Fazenda Campos Novos para a restauração completa. A programação especial preparada pela Prefeitura em conjunto com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), levou dezenas de pessoas para a Fazenda Campos Novos, em Tamoios, no sábado (12), para comemorar o “Dia de Darwin”.

A programação teve início às 8h, com a Feira do Produtor Rural que aconteceu no Parque de Exposições de Tamoios durante todo o evento. A feira contou com gastronomia rural, artesanato, passeio de pônei e cavalo, música ao vivo, entre outras atividades. Teve ainda contação de histórias e escorrega para as crianças.

A previsão de entrega do prédio é em novembro, no mês de aniversário dos 407 anos da fundação de Cabo Frio. O local passará a contar com um museu científico e uma escola de extensão da universidade.

Na Capela de Santo Inácio, às 9h, foi realizada a assinatura do termo de cessão de uso da sede da Fazenda Campos Novos para a Uenf. A ação foi um dos últimos passos para a restauração do imóvel do século XVII, que será feita com recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Na cerimônia, que contou com uma intérprete de libras, também foi assinado um acordo de cooperação com a diretora adjunta da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, Allana Frare, e com a diretora da Escola Municipal Prof. Edilson Duarte, Palmira Domingues. O acordo busca levar interação entre a universidade e as escolas, promovendo um intercâmbio de instituições. Em um primeiro momento serão instaladas estações meteorológicas nos dois colégios do município, seguido de diversas outras implantações, treinamentos e capacitações.



“Muito feliz de neste dia tão especial para a ciência, quando se comemora o Dia de Darwin, podermos trazer de vez a Uenf para a Fazenda Campos Novos. A partir de agora vamos iniciar a recuperação deste prédio, com recursos que vieram da Alerj, muito graças à iniciativa do deputado André Ceciliano, presidente daquela casa legislativa. Muito importante ressaltar a parceria com as escolas municipais, que também vão colher os frutos dessa união”, explicou o prefeito José Bonifácio.

Além do prefeito, também compuseram a mesa a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, o deputado estadual, Waldeck Carneiro, a professora e ícone na história da educação de Cabo Frio, Yone Nogueira, e o reitor da Uenf, Raul Palacio, que agradeceu à Prefeitura de Cabo Frio e ressaltou a união de todos os envolvidos no processo.