Representante de clube de futebol da Suécia vai participar de seletiva em Arraial do Cabo

No próximo sábado (12), a Superintendência de Esportes e Lazer de Arraial do Cabo, vai promover uma seletiva com objetivo de captar talentos do futebol masculino. A avaliação também pode garantir oportunidades para os participantes atuarem em clubes brasileiros e europeus. A seletiva acontece às 9h, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos (Barcelão). São esperados em torno de 200 candidatos.

Somente poderão participar nascidos entre os anos de 2002 e 2008. É necessário levar material de treino, documento de identidade, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e 1kg de alimento não perecível.

Na seletiva, serão escolhidos meninos para disputarem o Estadual Sub-15, Sub-17 e Sub-20, previsto para o segundo trimestre deste ano. A partir daí, os que mais se destacarem podem ter a oportunidade de jogar em um time profissional.

Um representante do Råsunda IS, clube da Suécia, vai acompanhar a seletiva.