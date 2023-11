Dia Municipal do Samba, em Cabo Frio, tem celebração e “Feijoada da Liga”

Em celebração pelo “Dia Municipal do Samba”, instituído pela Lei Nº 726/87, um evento especial vai acontecer na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, em Cabo Frio, reunindo sambistas e os amantes do Carnaval. O local será a Morada do Samba, na Praia do Siqueira, reduto da música e da cultura local. O evento é uma realização da Liga das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Cabo Frio, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A “Explosão do Samba” terá início às 13h, com a Feijoada da Liga, um momento de confraternização e gastronomia em que os amantes do samba poderão se deliciar com os sabores tradicionais deste prato tão brasileiro. Às 15h, o ritmo se intensificará com a apresentação da “Bateria Swing da Vila do mestre Davyd”, que vai apresentar ao público os sambas-enredo das escolas locais, em uma demonstração de talento, ritmo e paixão pela música.

Um dos pontos altos da celebração será a escolha da “Rainha do Carnaval”, momento em que a beleza, simpatia e samba no pé se unirão para determinar quem será o representante máximo do Carnaval de Cabo Frio em 2024.

Mas as atrações não param por aí. O evento ainda contará com uma roda de samba especial, reunindo grandes nomes e eventos consagrados da cena local: Encontro de Terça, Samba da Mata, Samba do Kilombo, Santo Samba, Nosso Samba e Por do Samba.

O objetivo é reunir em um único dia o que há de melhor no samba de Cabo Frio, proporcionando à comunidade local e aos visitantes uma experiência inesquecível, marcada pela música, dança, gastronomia e reuniões.

SERVIÇO

Data: 14 de novembro

Horário: A partir das 13h

Local: Morada do Samba.