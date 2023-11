Ruas do Guarani, Jacaré, Jardim Esperança e São Jacinto, em Cabo Frio, recebem  operação tapa-buracos e troca de manilhas

Em atendimento às demandas dos moradores, a Prefeitura de Cabo Frio segue com o cronograma de ações em diversos pontos da cidade. As operações são realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e nesta semana, as atividades se concentraram nos bairros Guarani, Jacaré, Jardim Esperança e São Jacinto.

Na quinta (09), com supervisão do secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves, as equipes realizaram a troca de manilha na Rua Fagundes Varela, no Guarani, e também a tapagem de buracos aconteceu na Rua Samuel Bessa, no Jacaré; na Estrada da Integração, na altura de São Jacinto; e na Avenida Américo Gomes da Fonseca, no Jardim Esperança.

O secretário também vistoriou a reforma do deck da Praia do Forte, que está com 70% da obra executada. De acordo com o planejamento da prefeitura a estimativa é de entregar o espaço antes do verão.

Fortalecendo a participação e diálogo com a população, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos mantém abertos os canais de comunicação com os munícipes para o atendimento às demandas. Em caso de solicitação de serviços e denúncias, os moradores podem entrar em contato através dos e-mails obras@cabofrio.rj.gov.br e obras.tamoios@cabofrio.rj.gov.br.