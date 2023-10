Dia Nacional da Vacinação, em Cabo Frio, tem aplicação de vacinas na Praça Porto Rocha

Nesta terça-feira (17), Cabo Frio se uniu à comemoração do Dia Nacional da Vacinação em um evento na Praça Porto Rocha, no Centro. A Secretaria de Saúde levou as doses de vacinas contra a Hepatite B, Covid-19, DT (Difteria e Tétano), Influenza e HPV, com objetivo de vacinar a população e também destacar a importância da imunização para a prevenção de doenças.

O evento, que também marcou o Outubro Rosa, foi realizado pela Onkosol, com o apoio da Prefeitura.O secretário de Saúde, Bruno Alpacino, participou do evento, enfatizando a importância que todos mantenham a caderneta de vacina atualizada.

“Hoje celebramos o Dia Nacional da Vacinação em Cabo Frio. Nossos postos de saúde tem vacina disponível de segunda a sexta-feira. Sempre abordamos esse tema para conscientizar a população sobre a importância de manter as vacinas em dia. É uma maneira fundamental de proteger a si mesmo e à comunidade contra diversas doenças”, disse Bruno.

Na ocasião, houve ainda demais ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce em alusão à campanha Outubro Rosa.