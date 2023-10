Teatro de São Pedro da Aldeia apresenta espetáculo inspirado na história de Allan Kardec

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa recebe, neste sábado (21/10), às 20h, um espetáculo inspirado na história do cientista, pedagogo, escritor e professor francês Allan Kardec. A peça “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” tem direção da célebre atriz Ana Rosa e classificação indicativa livre. A atração, que estreia nos palcos aldeenses, conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Em cartaz nos teatros do Brasil há 17 anos, a montagem teatral é baseada na vida e obra de Hippolyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido como “Allan Kardec”, responsável por codificar e sistematizar os princípios da doutrina espírita. A peça apresenta alguns dos personagens centrais na história de Kardec, como a esposa Amélie Gabrielle Boudet, a mãe Madame Rivail, o médium Jean Paul e o professor Pestalozzi, dentre outros. Assinam a produção Érica Collares e Rogério Fabiano. O texto é de Paulo Afonso de Lima. A duração é de 1h20.

Os ingressos podem ser adquiridos pela Internet, no site Sympla, ou diretamente junto à produção pelo número (21) 98933-5262 (WhatsApp). Para obter informações sobre a disponibilidade de ingressos promocionais via lista amiga, os interessados devem entrar em contato com a produção. Também haverá venda de ingressos na bilheteria do Teatro no sábado (21/10), uma hora antes do início do espetáculo.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.