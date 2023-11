Dois homens são mortos a tiros em Cabo Frio

Dois homens foram encontrados mortos na Estrada Velha de Búzios, na localidade Reserva do Peró, em Cabo Frio, na madrugada deste sábado (11). De acordo com a Polícia Militar, ambos foram baleados e morreram ainda no local.



A PM foi acionada por volta de 1h20 de sábado e, quando a equipe chegou ao local, os dois homens, de identidade ainda não revelada, já estavam mortos, um com perfurações no crânio e no tórax, e o outro, atingido no crânio e no antebraço.

Os dois estavam próximos à uma moto, que também teria sido atingida pelos disparos.

Os dois foram encontrados caídos próximos à uma moto, de acordo com a PM. — Foto: Redes sociais

Uma das vítimas tinha 27 anos e, de acordo com informações da PM, fazia uso de tornozeleira eletrônica. A outra vítima teria aproximadamente 25 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h35 para a remoção dos corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio.

O caso registrado na 126ª Delegacia, em Cabo Frio.