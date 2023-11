Cabo Frio volta a ter desfiles das escolas de samba

By

O carnaval em Cabo Frio vai volta a ter desfiles das escolas de samba. Os desfiles oficiais, que não acontecem desde 2015, já têm data marcada.

Esse é um processo de retomada das atividades carnavalescas na cidade. Os desfiles serão nos dias 16 e 17 de fevereiro na Morada do Samba, no bairro Praia do Siqueira.

O tradicional desfile já foi considerado o melhor carnaval do interior do estado, de acordo com os representantes da Liga Independente das Escolas de Samba.

Em 2024, pelo menos oito escolas vão participar do evento e já estão trabalhando para regularizar a documentação necessária.

A Liga Independente das Escolas de Samba, as escolas de samba e a Secretaria Municipal de Cultura estão negociando quanto será investido e quanto cada escola vai receber para preparar o desfile.

O enredo de cada escola foi criado a partir de uma das 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Então, cada composição aborda temas como meio ambiente e educação, por exemplo.