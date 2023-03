Dr. Serginho recebe Certificado de Amigo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas

Nesta quarta-feira, dia 01, o deputado estadual Dr. Serginho recebeu a visita, na Alerj, de Victor Poubel, Diretor Geral do DEGASE.

“Que honra! Hoje recebi o importante certificado de Amigo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, como reconhecimento pelo apoio em prol do desenvolvimento das ações socioeducativas no nosso estado. Entendo e reconheço a importância em apoiar estes adolescentes na transição para a vida adulta com uma formação técnica e profissional para que a educação possa ser meio transformador em suas vidas e fazer com que assim tenham um futuro realmente melhor”, disse.