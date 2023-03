São Pedro da Aldeia tem aula de natação gratuita para as crianças

O Aldeia em Movimento é uma iniciativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, idealizada pela da Secretaria de Esportes e Lazer, que busca oferecer qualidade de vida para todos por meio da atividade física e de práticas esportivas.

As aulas são totalmente gratuitas, para todas as idades, incluindo modalidades infantis, e acontecem em núcleos implementados nos bairros da cidade.

Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro, com os seguintes documentos:

🔹 originais e cópias do RG e CPF

🔹 comprovante de residência

🔹 cópia do RG e CPF do responsável no caso de menores de 18 anos

🔹 atestado médico em caso de participantes com histórico patológico

🔹 declaração escolar e foto 3×4 para os interessados nas aulas de futebol

✳sujeito a disponibilidade de vagas e fila de espera.