Duas pessoas são presas em Iguaba Grande por furto de energia em restaurante e salão de beleza

A Enel Distribuição Rio encontrou furtos de energia elétrica em um salão de beleza e em um restaurante de Iguaba Grande. A operação foi realizada nesta terça-feira (28) e contou com apoio de equipes de policiais da 129a Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), além de equipes operacionais da distribuidora.

O operativo terminou com a prisão de duas pessoas em flagrante e dois registros de ocorrência por furto de energia.



Ao realizar a inspeção no salão de beleza, os técnicos constataram ligação direta de energia em uma fase, ocasionando perda total no registro de consumo de energia.

A responsável pelo local foi presa em flagrante pelos policiais da 129a DP, e liberada após o pagamento de fiança. Após a visita, a irregularidade foi desfeita e o consumo de energia foi normalizado.



No restaurante, que também era a residência do proprietário, também foi encontrada ligação direta em uma fase, com perda total no registro de consumo de energia.

O responsável pelo estabelecimento e pela residência foi preso em flagrante pelos policiais da 129a DP e liberado após o pagamento de fiança. Após a visita, a irregularidade foi desfeita e o consumo de energia foi normalizado.