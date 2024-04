Eleitores esperam horas na fila do TRE-RJ em Cabo Frio para serem atendidos

Eleitores tiveram que enfrentar longa fila para conseguir atendimento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, nesta terça-feira (16).

A situação marca a aproximação do prazo final para a regularização eleitoral, que termina no dia 8 de maio.

Nesta segunda (15), a espera chegou a cerca de seis horas. Segundo relatos no local, a 256ª Zona Eleitoral começou o atendimento às 11h nesta segunda (25), mas com quase 200 atendimentos realizados, houve a necessidade de ultrapassar o horário de encerramento, que é às 17h.

De acordo com uma funcionária, o último atendimento foi finalizado às 21h20.

No local, são quatro guichês para atendimento para realizar cadastro biométrico, emitir primeira via do título de eleitor, alterar dados cadastrais e regularizar o documento.

Questionada pelo o TRE-RJ sobre a demora no atendimento. Em nota, o órgão informou que “A Justiça Eleitoral tem feito ampla campanha de cadastramento da biometria desde janeiro deste ano. Apesar dos esforços do TRE-RJ, historicamente, muitos eleitores deixam para comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral em cima do prazo do fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre a menos de um mês, em 8 de maio”.

Ainda de acordo com a nota, atualmente, 63.316 (37,45%) eleitores de Cabo Frio ainda não fizeram a biometria. O órgão também explicou que foi feito para reduzir a espera pelo atendimento.

“O TRE-RJ tomou providências para minimizar os transtornos pela espera no atendimento, como reforço no policiamento da localidade, instalação de novo ponto de hidratação e o envio de equipamentos para que as quatro posições de atendimento da unidade estejam completamente operacionais e operem na plenitude já a partir desta quarta-feira”, disse em nota.