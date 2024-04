Briga entre ambulantes termina com mulher ferida na Praia do Peró, em Cabo Frio

Uma briga entre vendedoras ambulantes na orla da Praia do Peró, em Cabo Frio, terminou com uma mulher ferida na tarde deste sábado, dia 14. Uma das ambulantes foi presa, acusada de esfaquear a colega de trabalho, que está internada em um hospital da região.

Segundo testemunhas, as duas vendedoras trabalham juntas em um carrinho que vende churrasco. Durante uma discussão no horário de trabalho, uma delas teria golpeado a outra com facadas na cabeça e no abdômen. Banhistas relataram que a acusada chegou a tentar fugir do local, mas acabou detida por guardas municipais, que acionaram a Polícia.