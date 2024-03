Prefeitura de Cabo Frio decreta ponto facultativo devido a previsão de forte chuva nesta sexta

Devido a previsão de chuva para esta sexta-feira (22), em todo o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas e nas escolas da rede municipal, seguindo a orientação do Governo do Estado.

Ficam mantidos os serviços essenciais, tais como atendimento médico de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Hospital Central de Emergência (HCE) e nas demais unidades de saúde de imprescindível funcionamento, limpeza urbana e as atividades a cargo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, referentes à Guarda Civil Municipal, Guarda Marítima e Ambiental e Defesa Civil, que vão funcionar em sistema de prontidão.

Em caso de emergência, o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones: 2647-0199 ou 199.