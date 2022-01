Encontro leva pavimentação para São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu, nesta quinta-feira (27), com dois representantes da Secretaria de Estado das Cidades do Rio de Janeiro, o subsecretário de Articulação Regional, Paulo Cleffs, e o assessor regional Adriano Mattos.

O encontro teve como objetivo o alinhamento de ações em parceria com o governo estadual, como o Convênio de Material de Pavimentação e o Programa Somando Forças.

Na ocasião, Fábio do Pastel ressaltou a importância de estreitar o diálogo e manter um bom relacionamento com o Governo do Estado. “Ao longo de 2021, nos reunimos com o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, com uma proposta de colaboração do estado com o município, buscando soluções para os bairros e pavimentação para as nossas ruas. O asfalto já chegou para localidades da Rua do Fogo e, em breve, chegará a outros bairros”, explicou o prefeito aldeense.

O encontro também contou com a participação dos secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Junior, e de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches; o chefe de gabinete, Moisés Batista, e o assessor especial Edmilson Bittencourt.