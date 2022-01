O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Cabo Frio

Cabo Frio espera desde março do ano passado que o DER cumpra os termos de um convênio assinado com o município e envie materiais como asfalto, manilhas e outros insumos essenciais para execução de serviços de recapeamento das ruas da cidade. O convênio anunciado pelo governo do Estado deveria beneficiar 89 municípios. O investimento inicial, segundo informou o governador Cláudio Casto, na época seria de R$ 150 milhões revitalizar vias urbanas municipais. Quase um ano depois Cabo Frio, ainda não recebeu um metro do asfalto prometido pelo Estado. A prefeitura, em nota, informou que todas as exigências para a efetivação do convênio foram cumpridas e que o município ainda aguarda o DER liberar o material.

Araruama

Araruama vai ser palco da primeira Copa Internacional de Kitesurf de 4 a 6 de fevereiro, na Pontinha do Outeiro, entre 10 da manhã e cinco da tarde. A expectativa é de que participem cerca de 100 atletas, entre eles, Bruno Lobo, campeão brasileiro e integrante da equipe brasileira de Vela. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Vela com apoio da prefeitura, promete movimentar o turismo e a economia da cidade. A Lagoa de Araruama tem uma das melhores raias para a prática da modalidade. Com 160 quilômetros de extensão e ventos que podem chegar até 17 quilômetros por hora, a lagoa se tornou uma das queridinhas de esportistas de vários cantos do Brasil e do mundo.

Arraial do Cabo

Subsecretário das Cidades visita obra do Mirante Oscar Corrêa Pita Fialho, na Prainha. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu, nesta quinta-feira (27), o Subsecretário de Estado das Cidades, Paulo Cleffs, que visitou a obra de construção do Mirante Oscar Corrêa Pita Fialho, na Prainha. Durante a visita, o representante do governador Cláudio Castro, disse ao prefeito que a previsão de inauguração da obra é de 30 dias, dependendo das condições climáticas.

Iguaba Grande

O vereador Tikinho de Iguaba Grande vai entrar para o ramo dos negócios. Juntamente com Dona Célia da Feirinha, Tikinho inaugura no dia 3 de fevereiro, o Green Lounge Gastronômia e Bar, na Rua Dr. João de Vasconcelos, 05, no centro da cidade. Segundo o próprio, vai um dos mais belos espaços muita guloseima. Agora é só esperar.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o prefeito, Alexandre Martins, teria levado uma queda na pelada de final de semana e sofrido uma luxação no punho. O que chamou a atenção é que o vereador, Josué Pereira, chegou na prefeitura, exibindo uma atadura em um dos punhos. O quê isso significa?

São Pedro da Aldeia

Comerciários de Sao Pedro da Aldeia estão sendo submetidos a testes para COVID-19. A ação é promovida pela prefeitura em parceria com a Associação Comercial. O objetivo é garantir a segurança da população que depende de atendimento em mercados, lojas e farmácias e também, proteger os trabalhadores do comércio que lidam com o publico diariamente. Os que testam positivo para o coronavírus são afastados e recebem atestado médico. A Secretaria de Saude informa que os cidadãos que procuram os postos de saúde apresentando sintomas da doença também sao testados após avaliação da equipe médica.