Enel identifica mais de 270 furtos de energia em Unamar

O projeto Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio com o apoio da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e de perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) durante a semana passada no distrito de Unamar, em Cabo Frio, identificou 272 irregularidades na medição de energia de unidades residenciais e comerciais. As inspeções terminaram com três prisões em flagrante e o registro de duas ocorrências na delegacia. Dois dos casos foram constatados em depósitos de bebidas, onde os técnicos encontraram uma ligação clandestina e outra feita diretamente na rede da Enel.

Com a intenção de combater irregularidades e furtos, o projeto, que está em sua 59ª edição, já identificou em torno de 24,2 mil furtos de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em comércios nas 28 cidades por onde passou desde o fim de 2019. “O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa em conjunto com a Polícia Civil promove resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto aos clientes”, afirmou Irapuã Prates, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Além de ser crime com pena prevista de até oito anos de reclusão, as ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicam todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica. De acordo com estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Adotar a prática popularmente conhecida como “gato” traz sérios riscos tanto para quem pratica o ato quanto à população de forma geral. Manipular um medidor de energia sem habilitação, ou fazer ligação direta na rede elétrica pode gerar choques e acidentes graves, inclusive fatais. Para denunciar furto de energia, basta acessar o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.