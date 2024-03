O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

Arraial do Cabo

O tradicional Festival da Lula de Arraial do Cabo vai agitar a Orla da Praia Grande, neste fim de semana prolongado, pelo feriado da Semana Santa com o melhor da gastronomia cabista, música e cultura. São mais de cem pratos à base de frutos do mar que serão vendidos a preço único de R$ 35 Reais cada. Além das delícias gastronômicas, o festival, que acontece de quinta a domingo, contará com dois palcos e mais de dez atrações musicais, além de área kids. A programação dos shows ainda não foi divulgada pela prefeitura. No dia 28, o evento terá início às seis da tarde e segue até à meia-noite. Nos sábado e domingo o Festival da Lula tem início a uma da tarde e se estende também até a meia-noite. Já no domingo de Páscoa a programação terá início às uma da tarde, mas se encerra um pouco mais cedo, às onze da noite.

Búzios

O Ministério Público ajuizou Ação Civil , com pedido de urgência, para que a justiça obrigue o município de Búzios a realizar o mais rápido possível o licenciamento ambiental do cemitério de Sant’Anna. A promotoria quer que seja avaliado se o funcionamento do local expõe a saúde da população a risco, uma vez que não possui licenciamento para operar. Um laudo produzido por peritos do Grupo de Apoio Técnico Especializado do MP constatou que a atividade irregular do cemitério é altamente contaminante, podendo gerar uma série de riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O documento ainda chama atenção para o fato de o cemitério ser localizado a poucos metros da Praia dos Ossos, o que aumenta a periculosidade da atividade, já que os resíduos da decomposição biológica dos cadáveres podem percorrer o solo e chegar facilmente à praia.

Iguaba Grande

A família Reis recebeu os iguabenses nesta segunda-feira (25), para formalizar filiação dos vereadores Alan Rodrigues, Júnior Bombeiro e Fabrício Torquato, no MDB. O pré candidato a prefeitura Fabinho Costa também esteve na reunião. La estão também o presidente estadual do MDB, Washington Reis, o deputado federal, Gutemberg Reis e o estadual, Rosemberg Reis.

Araruama

A luta contra o Aedes Aegypti continua em Araruama. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras , vai realizar mais um Dia D contra a dengue no município. Dessa vez a ação será no distrito de São Vicente, nessa quinta-feira, 28, entre 09h e 16h. Os agentes de saúde vão visitar as casas e além de orientar os moradores, vão verificar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, calhas e até um simples pratinho de vaso, onde possa haver água parada. Além disso, nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, será realizada a pulverização com inseticidas. Já os profissionais da Secretaria de Obras vão realizar a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes Aegypti.

Por isso, a Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que permitam a entrada nos quintais dos agentes de saúde e dos profissionais da Secretaria de Obras.

Cabo Frio

A União Cabofriense dos Estudantes está convocando pais, professores e alunos da rede municipal para uma manifestação, amanhã, ás nove da manhã, na praça Tiradentes, em frente a sede da prefeitura de Cabo Frio, para cobrar a instalação dos aparelhos de ar condicionado nas salas de aulas. A presidente da UCE, Isabelle Salim do Vale, diz que não tem condições alguma dos alunos terem aulas em dias de calor. Ela explica que as salas com mais de 30 alunos em diversas escolas do município, entre elas Rui Barbosa, Amena Mayall, Elza Maria se transformam em verdadeiras “saunas de aulas”. Os alunos não podem utilizar uniformes de verão e não tem ar condicionado em meio a crise climática. Isabelle ressalta que os estudantes reclamam não apenas do calor mas, também, da estrutura precária das unidades e da péssima alimentação.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que deu “formiga ” no MDB de São Pedro da Aldeia. O vereador, Isaías do Escolar teria pulado para acompanhar o ex-prefeito, Cláudio Chumbinho e os outros componentes preocupados de olho no União Brasil. Coisas da política!

Saquarema

A última semana do mês de março marca o aniversário do projeto Emprega Saquá. Criado há um ano pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o projeto vem conectando os moradores de Saquarema que estão em busca de oportunidades de trabalho aos empregadores locais. Ao longo desse primeiro ano de atuação, os resultados do projeto são expressivos: foram cadastradas e divulgadas 810 vagas de emprego, com 736 delas já preenchidas. Além disso, o projeto conta com 1.400 inscritos no canal do WhatsApp, criado há apenas três meses, e 135 empresas cadastradas para divulgação de vagas. Para comemorar esse grande sucesso e apresentar as próximas atualizações do projeto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE, realizará no próximo dia 26 de março, no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, a capacitação sobre atendimento ao cliente, destacando a importância dessas práticas para o sucesso dos negócios locais, com o tema: “Como Atrair, Conquistar e Manter Clientes”.Aberta ao público, a capacitação abordará temas essenciais para o sucesso no atendimento ao cliente. Das 14h às 17h, serão discutidas as diferenças entre tratamento e atendimento, estratégias para lidar com situações inesperadas e complexas, além de técnicas para fidelizar o cliente por meio de um serviço atencioso e diferenciado.