Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ estaciona em Cabo Frio com mais de 200 vagas para cursos gratuitos

A Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ estaciona na Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, oferecendo 234 vagas para nove cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados em se inscrever têm até esta terça-feira (26), das 9h às 12h, para garantir uma vaga na carreta que está na praça. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 10 de abril. A iniciativa é promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom) em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio.

As inscrições devem ser feitas por ordem de chegada e só é permitido uma pessoa por vaga. Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, possuir Ensino Fundamental I completo e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: documento oficial de identificação, CPF, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

Os cursos são voltados para públicos diversos, tanto para quem busca conhecimento para iniciar no segmento, quanto para quem deseja aprimorar habilidades ou empreender na gastronomia. Entre as vagas disponíveis para quem tem idade mínima de 16 anos estão: Bases de Confeitaria, Doces para Festas, Preparo de Pães Tradicionais, Preparo de Hambúrguer Gourmet, Salgados para Festas, Preparo de Pizzas e Workshop: Risottos. Para maiores de 18 anos, ainda há oportunidades como Cozinha descomplicada para o dia a dia, Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi.

As turmas iniciam a partir do dia 10 de abril e serão realizadas em dois turnos: tarde, das 13h às 17h, e noite, 18h às 22h.

Sobre Escolas Móveis Senac RJ

As Escolas Móveis Senac RJ são carretas-escola que levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando a cobertura regional da instituição. As aulas são ministradas em um moderno ambiente de aprendizagem, equipado com materiais específicos das áreas de formação oferecidas: Informática, Gastronomia e Beleza.