A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, inaugurou, no dia 19 de agosto, a Escolinha de Jiu-jitsu com aulas do professor Regis.

As aulas acontecerão no ginásio da Praça Tia Uia, ao lado do INEFI aos sábados e às segundas-feiras, às 10h da manhã. Alunos entre 5 e 17 anos podem participar.