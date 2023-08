Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio protocola ‘Manifesto Pró Turismo’

By

Na última terça-feira (22), a Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, protocolou o “Manifesto Pró Turismo” na Prefeitura de Cabo Frio.

O documento, assinado por empresários e guias turísticos da cidade, sugere medidas com o objetivo de exigir do poder público mudanças estruturais para receber os turistas no próximo verão.

Entre as medidas, a associação cobra clareza nas regras e na comunicação dos decretos que limitam o acesso de ônibus de turismo na cidade, garantias da realização dos eventos do calendário oficial de Cabo Frio, reformas nos pontos turísticos da cidade e divulgação do planejamento para o verão.

A Prefeitura emitiu uma nota informando que diversas obras de pontos turísticos estão com o processo em andamento e a atual situação de cada medida foi respondida e apresentada ao presidente da Associação, Carlos Cunha, pela prefeita Magdala Furtado.

A Prefeitura também destacou que vai fazer, em breve, uma nova reunião com a equipe de Planejamento Estratégico para o ordenamento da alta temporada.

A reunião também contará com a presença de representantes da Comsercaf, Associação de Hotéis, Associação das Casas de aluguel, entre outros segmentos do turismo.