Ex-prefeitos Dr. Adriano e Achilles tem as contas aprovadas pela Câmara de Cabo Frio

By

A Câmara Municipal de Cabo Frio colocou em pauta na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 07, a Votação das Contas da Administração Financeira do Município, no exercício de 2018.



Os ex-prefeitos que atuaram neste ano foram regularmente convocados. Os senhores Adriano Guilherme de Teves Moreno e Marcos da Rocha Mendes não compareceram à votação, que contou com a presença somente do ex-prefeito interno Achilles Almeida Barreto Neto.



Após o uso da Tribuna pelo ex-prefeito Achilles, foi realizada a votação por escrutínio secreto. Foram votados os três projetos de Decreto Legislativo referente ao ano de 2018. O primeiro a ser votado foi o Projeto de Decreto Legislativo 02/2024, referente ao período de 1º de janeiro a 9 de maio de 2018, com o senhor Marcos da Rocha Mendes à frente do Executivo. As contas deste período foram reprovadas por 8 votos a 6.



Em seguida, o Projeto de Decreto Legislativo 03/2024 entrou em votação. O documento traz as contas da Administração Municipal entre os dias entre 10 de maio a 16 de junho 2018, com o comando interino da Prefeitura pelo senhor Achilles Almeida. A votação foi pela aprovação das contas, com o resultado de 12 a 2.



Por fim, os vereadores depositaram na urna as cédulas referentes ao Projeto de Decreto Legislativo 04/2024, referente ao período de 17 de julho a 31 de dezembro de 2018, quando o Município esteve sob a chefia do senhor Adriano Moreno. As contas também foram aprovadas por 12 a 2.