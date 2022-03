Exposição reúne 90 anos de história do carnaval em São Pedro da Aldeia até dia 17￼

Os foliões e admiradores da maior festa popular do país têm até a próxima semana para conferir a exposição “Memórias do Carnaval”, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. Promovida pela Secretaria de Cultura, a mostra reúne fantasias, fotografias, escritos, adereços e arquivos em vídeo que ajudam a contar a história da folia aldeense desde 1932, além de peças luxuosas que já brilharam em escolas de samba de Cabo Frio e nos desfiles das campeãs do Rio, como Portela, Imperatriz, Beija-Flor e Vila Isabel.



A entrada é gratuita, com visitação aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Até 17 de março, os visitantes poderão relembrar momentos marcantes do carnaval em São Pedro da Aldeia e conhecer as origens dos tradicionais blocos de rua, que anualmente arrastavam multidões pelas avenidas e praias da cidade. Um dos destaques da decoração são os bonecos gigantes, inspirados nos famosos personagens de Olinda, que retratam figuras de renome na história da folia aldeense, como Borrachinha, Nilda, Jancerino, Coraci e Sandra de Badu. Completando 20 anos de fundação este ano, o Bloco dos Bonecões foi um dos grandes responsáveis por consagrar a festa aldeense como o “carnaval da família”.

“Os Bonecões são um dos grandes símbolos do carnaval de São Pedro da Aldeia e não poderíamos deixar de enaltecer a sua história. Outros blocos tradicionalíssimos, como ‘Os Camisolas’, ‘Sou Tainha’ e ‘do Ipê’, também estão retratados com muito carinho. A nossa intenção foi fazer um resgate do carnaval na nossa região, difundindo e mantendo viva as tradições, o legado e as manifestações culturais carnavalescas, principalmente neste ano em que o retorno seguro da folia ainda não foi possível”, destacou o secretário de Cultura, Thiago Marques.



Ao todo, 16 blocos carnavalescos estão retratados em antigas fotografias, peças de vestuário e até nos instrumentos musicais percussivos, que por décadas conduziram o andamento das célebres marchinhas. Durante a exposição, os visitantes também podem conferir imagens dos desfiles dos Bonecões pelo Centro e de alguns dos mais populares blocos da cidade.