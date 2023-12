Feira Quilombola acontece neste sábado no Horto Municipal de Cabo Frio

Resgatando as tradições dos quilombos de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio está promovendo mais uma Feira Quilombola, no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, no bairro Portinho, neste sábado (16). As atividades terão início às 9h e se encerram às 15h. Durante o evento, além da exuberância do Horto Municipal, os turistas e visitantes vão conseguir observar de perto um pouco mais sobre o artesanato, comida típica e história dos quilombos.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento com o Instituto EcoVida. O Horto Municipal de Cabo Frio tem uma grande variedade de árvores, plantas e pássaros em um ambiente de contemplação com a natureza. Além disso, o local recebe diversos eventos, e vai contar com a Feira Quilombola todo segundo sábado do mês.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Rosalice Fernandes, o evento contempla diversas atividades para a população conhecer o passado: “A Feira Quilombola é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história dos quilombos em Cabo Frio. É um evento importante para promover a valorização e a preservação das comunidades raízes”, completou.