Feirinha Criatividades da Terra de Iguaba Grande volta com novidades no mês de junho

A Feirinha Criatividades da Terra voltará a acontecer na Praça Edyla Pinheiro, no próximo sábado (03), a partir das 10h. O evento, tradicionalmente realizado no primeiro sábado de cada mês, com a finalidade de dar oportunidade para os pequenos produtores, artesãos e comerciantes exporem seus produtos, contará com diversas novidades.

Nesta edição, além da participação das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura com a distribuição de mudas e sementes e da secretaria de Cultura, com apresentações artísticas, a secretaria de Saúde participará através da equipe da Atenção Básica orientando todos sobre obesidade infantil.

“Procuramos sempre estar presentes em todos os eventos cuidando da saúde da nossa população. Dessa vez, abordando um tema muito importante que é a obesidade infantil, que vem crescendo cada vez mais em nosso país”. Explicou a secretária de Saúde, Carla Valle.

Em parceria com as empresas privadas do município, a Feirinha estará oferecendo gratuitamente, teste de glicemia e aferição de pressão arterial com a equipe do Laboratório Italab, e passeio recreativo para toda criançada com o trenzinho da Conect.

“No mês em que comemoramos 28 anos de Iguaba Grande decidimos presentear toda a população com o retorno da Feirinha, que sempre foi um sucesso em todas as suas edições. Estamos reformulando integralmente o evento, fiquem ligados porque estamos voltando cheios de novidades”. Comentou o secretário de Turismo, Marcelo Durão.

Acompanhe a programação:

10h – Início da Feirinha Criatividades da Terra, com a chegada dos participantes do passeio ciclístico;

10h30 – Aula de zumba com participação do Centro Geriátrico;

15h – Teatro da Casa de Cultura, com o Espetáculo “A Lebre e a Tartaruga”;

16h – Recreação com a Tia Carol;

17h – Passeio com o Trenzinho da Connect para toda criançada;

17h30 – Grande final do Campeonato de Ioiô;

18h – Música ao vivo com o cantor Sérgio Cardoso.