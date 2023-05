22ª edição do Saquá Moto Rock começa amanhã

Entre os dias 01 e 04 de junho, Saquarema será palco para mais um Saquá Moto Rock. Realizado pelos Pecadores Moto Clube e com apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a 22ª edição acontecerá na Praça do Coração, no Centro da cidade.

Reunindo moto clubes de vários estados do Brasil, a edição de 2023 contará com uma extensa programação, repleta de expositores, camping 0800 com café da manhã, praça de alimentação e shows de rock, com a participação de 17 bandas.

Na quinta-feira (01), a abertura do evento será às 19h, com show da Red Blues Band, em seguida, às 21h, vai rolar a banda Cilindrada e às 23h, o show é com a Banda Roller Coasters. Na sexta, a festa terá início às 18h com a banda “Os Caravelhos”, o ponto alto da noite ficará com a apresentação da Banda “Biquini”, a partir das 00h. Sucesso nos anos 90, a Biquini, anteriormente conhecida como Biquini Cavadão, é uma banda de rock brasileira, formada em 1985 no Rio de Janeiro. O grupo promete um super show com grandes clássicos do rock nacional. No sábado a festa continua a partir das 16h, com show da banda “Los Maresia”. Já no domingo (4), último dia de evento, a programação começa mais cedo, com show da banda “Luxx”, às 10h. Além dessas, outras bandas também fazem parte da programação do evento, tais como ThundeRock, Brazilian Maiden, entre outas.

“Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição do “Saqua Moto Rock”. Um evento incrível e que reúne pessoas de varias partes do país. Na edição de 2022 recebemos um grande público, com uma média de 5 mil pessoas por dia, para este ano, temos certeza de que o evento atrairá ainda mais visitantes para Saquarema” afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.