Feirinha de Iguaba Grande está com vagas abertas

Nesta terça-feira (22) a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR) estará abrindo as inscrições para a Feirinha Criatividades da Terra – Edição de Verão, que acontece no dia 05 de março.

Para encerrar o verão, está edição será feita na Praia de Cidade Nova, onde os visitantes poderão apreciar a bela vista da lagoa de Araruama.

As inscrições, com vagas limitadas, serão realizadas de forma presencial na sede da SECTUR, localizada no bairro Ubás, de 8h às 17h. Para garantir uma vaga é necessária a apresentação de identidade, comprovante de residência e foto do produto a ser exposto.