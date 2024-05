Festejos de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia acontecem nesse final de semana em Búzios

By

A paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia promoverá neste fim de semana a festa de Santa Rita de Cássia, em Manguinhos. Os festejos externos serão realizados durante três (03) dias, na rua ao lado da igreja: Na sexta-feira (17), no sábado (18) e no domingo (19), com barraquinhas e música ao vivo.

A Santa Missa da novena será celebrada nos três dias de evento, às 19h, na Igreja de Santa Rita de Cássia. No domingo (19), após a missa das 10h, também será servido um almoço na Escola Jose Bento Ribeiro Dantas, com show de prêmios.

No dia 22, dia de Santa Rita, às 18h30, sairá da Matriz uma procissão percorrendo as ruas do bairro. Em seguida, Dom Geraldo de Paula, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, presidirá a Santa Missa. O evento tem apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.