Filho de ministra é nomeado secretário de Cultura na Prefeitura de Cabo Frio

O músico Márcio Lima Sampaio, filho da ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi nomeado como secretário de Cultura na prefeitura de Cabo Frio (RJ). Um secretário municipal da cidade recebe R$ 9.531,62 por mês, de acordo com o portal da transparência da administração local.

A escolha foi feita pela prefeita Magdala Furtado (PL). Ela é filiada ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio, Cláudio Castro, que fazem oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas tem relações com o PT e proximidade com o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), vice-presidente nacional da legenda petista.

De acordo com o secretário adjunto de Comunicação da prefeitura, Acy Barreto Chaga, Sampaio foi escolhido por ser uma pessoa qualificada, jovem e envolvida com a classe cultural da região, sem influência nem indicação da ministra da Saúde para o cargo. Além disso, o assessor da prefeita argumentou que Sampaio terá uma proximidade mais direta com o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado para levar mais projetos e recursos para o município.