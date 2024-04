Fonte do Itajuru, em Cabo Frio, recebe eventos culturais durante o final de semana

A Fonte do Itajuru, no Largo Santo Antônio, um ponto turístico e cultural de Cabo Frio, vai ficar agitada neste final de semana com uma programação diversificada para turistas e comunidade. No sábado (27) e domingo (28), o espaço em meio às árvores e nascente, será palco da Feira Mulheres em Movimento e do projeto musical Sopros & Cordas, a partir das 13h, com entrada gratuita. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural (PROEDI) e do Edital Música na Fonte.

A Feira Mulheres em Movimento destaca o empreendedorismo feminino na região, oferecendo uma variedade de produtos artesanais, gastronômicos e culturais produzidos por mulheres. Cada edição, sábado (27) e domingo (28), contará com cerca de 20 expositoras, em sua maioria artesãs de Cabo Frio, apresentando uma variedade de produtos feitos a mão e de produção própria.

Na feira, o visitante encontra acessórios para decoração da casa, peças de cerâmica, jóias feitas à mão, cosméticos naturais, moda sustentável, literatura e muito mais. Na parte gastronômica o público poderá apreciar uma variedade de sabores. A fonte é um lugar que proporciona ao morador um ambiente verde e calmo, ao ar livre, em meio a cidade.

O evento conta com o apoio e participação do Movimento de Mulheres da Região dos Lagos a fim de promover ações educativas como rodas de conversa sobre a violência contra a mulher, e gerar conscientização acerca da desigualdade de gênero.

Além disso, no sábado (27), às 13h, será realizada a apresentação musical do projeto Sopros & Cordas, com muita música instrumental nacional e internacional. A apresentação busca a valorização dos instrumentos de sopro e corda que compõem um repertório de músicas diversificadas.

O Edital Música na Fonte, visando promover a acessibilidade, vai proporcionar estrutura acessível nas duas edições com banheiro químico.

SERVIÇOS

Parque Natural Fonte do Itajuru

Largo Santo Antônio, S/N – 13h às 17h