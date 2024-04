O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26

Búzios

O recurso dos vereadores Gugu de Nair e Rafael Braga contra decisão da justiça de Búzios que cassou o mandato dos dois por fraude a cota de gênero do DEM, nas eleições de 2020, está na pauta da sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral da próxima terça-feira, às quatro da tarde, pelo sistema de videoconferência. A ação se baseia na candidatura de Tatiana de Souza Silveira Campanário que obteve apenas um voto, fez campanha para a candidata Cintia Coutinho e apresentou movimentação financeira de campanha irrisória, totalizando apenas R$130 do fundo partidário. As candidatas Cristina Silva Santos e Darlete Ferreira de Almeida também obtiveram votação inexpressiva nas urnas, respectivamente seis e sete votos. O processo tem como relator o desembargador Ricardo Perlingeiro. Caso o recurso seja negado os vereadores serão afastados do cargo imediatamente.

Cabo Frio

Piratas atacaram no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, em plena luz do dia, na tarde de ontem. Dois homens armados num Jet Ski, interceptaram um rapaz que também estava numa moto aquática. Um dos criminosos pulou para a garupa, anunciou o assalto e obrigou o dono do Jet a pular na água. O criminoso levou a máquina com os pertences, deixando o rapaz a deriva até conseguir ajuda. A vítima é amigo de Diguinho do Jet que contou que o Jet Ski roubado, um “Sea-Doo”, modelo 2.022, azul com letras coral, avaliado em cerca de R$ 130 mil é instrumento de trabalho. Diguinho conta que desde o roubo tem percorrido as marinas em busca do Jet Ski, mas até agora, sem sucesso. Ele ressalta que não se pode permitir que esse tipo de crime vire onda na cidade e apela para quem souber o paradeiro do Jet Ski entrar em contato a través do telefone (21)9.7144 0174.

Araruama

A ação social será nesse sábado, 27, e vai atender toda a comunidade de Sobara, no terceiro distrito. As atividades vão acontecer em frente a Escola Municipal Pastor Alcebíades, das 09h às 16h. Serão disponibilizados aos moradores atendimento com médico clínico geral, dr. Arquimedes, médica pediatra, dra. Viviane Lobo, dentista; além de serviços, como aferição de pressão, medição de glicemia, nutrição e vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 60 anos. Na área de serviço social a comunidade vai poder fazer consulta, atualização e novo cadastro do CadÚnico. E também vai ter espaço para cuidar do visual, com serviços disponíveis de manicure, barbeiro e trancista dos Cras. Para as crianças muita diversão com os brinquedos infláveis. Para ter acesso aos serviços oferecidos os moradores precisam apresentar um documento de identificação, cartão do Sus e comprovante de endereço.

Araruama

No próximo dia 13 de maio, um dos grupos de pagode mais românticos e conhecidos do Brasil vai desembarcar na nossa praia dos Anjos, para comemorar com cabistas e turistas o 39º aniversário de Arraial do Cabo. Vem aí, Sorriso Maroto! Dono de hits como “Futuro Prometido”, “Nada de Pensar em Despedida” e “Ainda Gosto de Você”, o grupo promete uma noite inesquecível com um grande show marcado para as 22h. Já chama aquela pessoa especial e vem gritar para o mundo que o amor é lindo.

Iguaba Grande

O final de semana promete ser radical em Iguaba Grande! Neste sábado (27) e domingo (28), a praia de Cidade Nova estará sendo palco do Adventure Day. O evento, contará com Bungee Jump de 45 metros de altura e Tirolesa com 170 metros de distância. As atividades serão gratuitas e estarão disponíveis por ordem de chegada. Então não perca tempo! A programação terá início às 9h, mas os vouchers começarão a ser distribuídos a partir das 7h30, divididos por dia para cada atração.

Saquerema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, participou do evento “O Rio de Janeiro Continua Lindo e Perto” na cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. O objetivo do encontro foi apresentar os produtos turísticos de Saquarema nesse mercado tão importante para nossa região, que é o público mineiro. O Município foi representado pela turismóloga e Diretora Municipal de Turismo, Daniele Mazzeo, que fez a apresentação voltada para agências de turismo de BH e demais cidades do interior de Minas. “O mercado mineiro é muito grande e promissor. Por ser geograficamente próximo à nossa cidade, o Estado de Minas é um polo que estamos trabalhando para atrair cada vez mais turistas e visitantes”, afirmou Daniele.