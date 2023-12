Fonte do Itajuru, em Cabo Frio, receberá Feira Artesanal Sustentável neste domingo

By





Uma variedade de produtos totalmente sustentáveis e reutilizáveis são o destaque na Feira Artesanal Sustentável, programada para acontecer no Parque Municipal Fonte do Itajuru. O evento será realizado neste domingo (10), a partir das 13h. A iniciativa integra o Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural (PROEDI), em específico, do edital Música na Fonte, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

A feira é uma oportunidade para os visitantes do parque conhecerem e adquirirem produtos confeccionados com foco na sustentabilidade, materiais reutilizáveis e práticas que reduzem o impacto ambiental. Mais de 16 artesãos locais e empreendedores sustentáveis irão apresentar uma diversidade de itens, incluindo artesanatos, utensílios domésticos, acessórios e muito mais, todos produzidos de maneira consciente e ecológica.

Durante o evento, a Feira Artesanal Sustentável no Parque Municipal Fonte do Itajuru é uma iniciativa que busca conectar a comunidade aos valores da sustentabilidade, e oferecer para a população uma diversidade de produtos artesanais feitos de alumínio, crochê, tecidos e muitos outros materiais reutilizáveis.

Além disso, as tardes da feira serão muito alegres com a apresentação artística e cultural de El Chaviin e Efizzio Duo, com ritmos de pop, rock e muito raggae para os todos. A banda vai tocar 10 músicas autorais, apresentações de improviso e diversos instrumentos como: guitarra, cavaquinho e trompete.

PROGRAMAÇÃO

Local: Parque Municipal Fonte do Itajuru, Centro – Cabo Frio

Datas: 10/12 (domingo) e 12/01/2024 (terça-feira)

Horário: 13h às 17h