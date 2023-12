Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arraial do Cabo terá cerimônia de entrega amanhã

A Prefeitura de Arraial do Cabo vai entregar, nesta quinta-feira (7), a obra de melhoria e ampliação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros. A cerimônia vai ocorrer às 18h, ao lado do Pórtico da cidade.

A unidade passou por uma ampla reforma de expansão e ganhou um segundo pavimento, sala de reuniões, além de uma garagem coberta. O quartel atende todo o município de Arraial do Cabo e parte de Cabo Frio.

Serviço:

Inauguração das obras de ampliação do Posto Avançado de Arraial do Cabo

Data: 07/12/2023, quinta-feira

Horário: 18 horas

Local: Posto Avançado (PABM 1/18) de Arraial do Cabo

Endereço: Rodovia General Bruno Martins, nº 111, Bairro Vila Industrial, Arraial do Cabo