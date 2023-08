Foragido da Justiça é preso tentando instalar ‘boca de fumo’ em Saquarema

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (17) um homem que tentava instalar uma “boca de fumo” no bairro Jaconé, em Saquarema.



O homem, de acordo com a Polícia, estava foragido do sistema prisional e faz parte do tráfico de drogas da comunidade da Pavuna, na Zona Norte do Rio.

Segundo os agentes da 124ª DP, o setor de inteligência vem trabalhando para identificar criminosos da baixada fluminense que estão se instalando no município. Com a ajuda de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram chegar a uma casa onde drogas estavam sendo vendidas.

Durante a ação os policiais encontraram, escondido pelo quintal, uma arma e munições, cerca de 100 pinos de cocaína, 100 de tabletes de maconha e uma balança de precisão.

O homem, que já tem anotações criminais por roubo e tráfico de drogas, ficou preso em flagrante.