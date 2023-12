Formatura dos alunos da Escola Bilíngue Municipal com Orientação Militar vai reunir professores e familiares em Araruama

Os alunos do 9º ano da Escola Bilíngue Municipal com Orientação Militar se preparam para viver um momento único na vida estudantil, a tão sonhada formatura.

O evento vai acontecer no dia 19 de dezembro, a partir das 18h, no Teatro Municipal e é reservado aos estudantes e seus familiares.

A formatura é um marco para os jovens e representa um diferencial no conhecimento para ingressar no mercado de trabalho. Isso porque, além das disciplinas convencionais, os alunos também saem do 9º ano sabendo falar inglês fluentemente, o que abre portas e é um diferencial de competitividade no mercado de trabalho.