Empresário de Cabo Frio é preso após agredir esposa e um policial

Uma criança de 10 anos presenciou uma briga entre os pais, pediu ajuda aos vizinhos e a Polícia Militar prendeu em flagrante o homem suspeito de violência contra mulher na tarde de domingo (10), no bairro Passagem, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, o filho do casal abriu o portão da residência. Os PM’s não entraram, mas o suspeito, ao perceber a presença dos policias, acusou os agentes de terem invadido a residência, xingando os policias.

Os agentes informaram que não invadiram a casa e que receberam denuncias de uma possível briga entre casal.

Os policias questionaram a mulher se ela havia sido agredida e ela disse que não. Os agentes disseram que ao deixarem o local e o homem começou a gritar, dizendo que os policiais eram analfabetos e por isso tinham se tornado policiais e que policial não eram ninguém, que ele sim era alguém, pois era advogado.

Segundo o registro de ocorrência, o homem fechou o portão da residência e os policiais escutaram gritos da mulher pedindo socorro. Em seguida, a vítima saiu pelo portão de garagem e acusou o companheiro de tê-la agredido na cabeça e na mão esquerda. A mulher então disse que queria denunciar o companheiro e ir até uma delegacia.



A vítima pediu para os policiais acompanhá-la até o interior da casa, mas foi impedida pelo homem, que tentou agarrá-la. Nesse momento, o PM informou ao suspeito que ele poderia falar com a mulher, mas não tocá-la. Então, o homem disse, ainda segundo a PM: “eu estou seco para socar tua cara, e outra, marquei sua cara e vou te pegar na rua”, disse o policial em depoimento.

O policia deu voz de prisão ao homem, que resistiu e disse aos dois cachorros da raça American Bully para atacar o policial. Um dos cães mordeu a perna direita do PM. Nesse momento, o homem agrediu o policial com um soco no rosto.

Os agentes solicitaram apoio de imediato para conseguir efetuar a prisão do homem. A vítima entrou no imóvel e prendeu os cachorros. Após buscas na casa, o acusado não foi encontrado.

Os policias foram até a Unidade de Pronto Atendimento para receber atendimento médico. Eles receberam informações da localização do suspeito, que ainda estaria no imóvel.

A PM foi até o local, com o apoio do Grupo de Ações Táticas (GAT), e fez a prisão do homem. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso em flagrante por crime contra mulher, desacato, resistência e lesão corporal contra o policial militar.