Goleiro Bruno inaugura loja de açaí em São Pedro da Aldeia

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza, inaugurou uma loja de açaí nesta sexta-feira, dia 04, na cidade de São Pedro da Aldeia.



Ele recepcionou convidados e serviu lanches aos clientes. O goleiro cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. O corpo nunca foi encontrado.



Fotos mostram Bruno no atendimento e o espaço enfeitado com bolas de festa. No Instagram oficial do goleiro foram publicados stories da inauguração.

Em um dos vídeos, um cliente, ao lado de Bruno, cumprimenta os internautas e diz: “Campeão em 2009, olha o que que ele tá aprontando aqui na Região dos Lagos (…) Fale aê, Brunão, novo empreendimento…”

E Bruno responde: “Rapaz, que luta!”. O cliente pergunta: “correria?”. E o goleiro responde: “Total!”