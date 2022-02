Suspeito fica ferido e outros três são presos após confronto com a PM em Cabo Frio 

Quatro suspeitos foram presos e um deles foi baleado após um confronto com a Polícia Militar no sábado, dia 05, na Rua Barão da Torre, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com a PM, os policiais estavam em patrulhamento pelo local quando viram os suspeitos armados.

Ao avistarem os policiais, os criminosos atiraram contra a viatura. Os policiais revidaram.

Após o confronto, um suspeito foi encontrado caído no chão com um ferimento na perna e uma arma ao lado. Outros três suspeitos estavam deitados no chão com sacolas de drogas nas mãos.

Na ação, foram apreendidas uma arma com a numeração raspada, quatro munições intactas, duas munições deflagadas, 375 cápsulas de cocaína e 20 trouxinhas de maconha.

O ferido foi encaminhado para a UPA de Tamoios, onde foi atendido sob custódia. Os presos foram encaminhados para a delegacia de Cabo Frio.

Nenhum policial ficou ferido.