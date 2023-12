Homem de 18 anos é preso por tráfico de drogas em Cabo Frio

Nesta segunda-feira, dia 25, um homem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, as guarnições estavam em patrulhamento preventivo, quando se depararam com o elemento, identificado como J.P.A.F.S., com uma mochila com drogas. O acusado tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Na mochila, foram encontrados 92 buchas de maconha, 71 cápsulas de cocaína, 39 pedras de crack, 30 buchas de maconha, 29 cápsulas de cocaína, 18 buchas de maconha, 17 cápsulas de cocaína, oito vidros de loló e R$ 32 em espécie.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.