Comsercaf inicia horário alternativo de coleta de lixo na Praia do Forte, em Cabo Frio

Dezembro chegou com tudo em Cabo Frio e, com ele, vem a alta temporada. Chegam, também – e são muito bem-vindos –, turistas de toda parte para aproveitar as belezas, os eventos e a hospitalidade de nossa cidade.

Como mais gente significa mais produção de lixo, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) montou um esquema reforçado para garantir a limpeza e o ordenamento da Praia do Forte.

Na ação, será inserido um horário intermediário de limpeza, no trecho mais movimentado da praia, no qual três funcionários entram às 14h e vão do Canto do Forte até o Bolsão da Juju, onde outros três entram no percurso. Durante esse período, que vai até o dia 15 de janeiro de 2024, o objetivo é manter a praia limpa por mais tempo.

Logo, serão três horários de limpeza: às 5 da manhã, para os banhistas chegarem na praia e encontrar a areia bem limpinha; às 14h, para todos aproveitarem o sol e as ondas num ambiente super agradável e, às 18h, pra fechar o dia.

Mais máquinas e funcionários, além dos horários alternativos de trabalho. Tudo isso para garantir um belo verão em um dos principais pontos turísticos do município. Isso significa mais respeito com moradores e compromisso com os turistas. Colabore! Não deixe lixo na areia!