Homem é morto a tiros no Canal do Itajuru, em Cabo Frio

Um homem foi morto a tiros e encontrado caído na Avenida dos Pescadores, no Canal do Itajuru, no Centro de Cabo Frio, na manhã deste domingo (12).

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 38 anos, tinha oito anotações criminais, entre elas roubo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, estelionato e receptação.

A polícia informou que os agentes foram acionada para verificar a ocorrência de lesão corporal no local. Ao chegarem, e viram o suspeito no chão. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem caído no chão e moradores ao redor.