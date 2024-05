Projeto “Nutrir com Sabor e Saber” desenvolve atividades para pais e alunos de escolas de São Pedro da Aldeia

By

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua promovendo o projeto “Nutrir com Sabor e Saber”, por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS). Além dos atendimentos nutricionais habituais, a iniciativa agora oferece atividades desenvolvidas especialmente para os pais e para os alunos das escolas municipais do município.

Na última semana, foi realizada uma oficina culinária com preparação de sanduíches naturais, visando promover autonomia e familiaridade com uma variedade de alimentos. Durante a atividade, houve interação entre estudantes e pais; os alimentos foram preparados para que todos pudessem saboreá-los.

Para concluir o evento, a equipe responsável distribuiu sacolés de fruta com iogurte natural e manga, acompanhados de receitas impressas, para que todos pudessem reproduzir em casa.

A coordenadora do NEPS, Eduarda Cardoso, destacou a importância da iniciativa. “O projeto é essencial para as crianças, promovendo a qualidade de vida dos alunos e incentivando uma alimentação saudável em toda a família, além de construir a interação social e desenvolver suas habilidades”, destacou.

A nutricionista do projeto, Paula Groult, ressaltou a importância da oficina culinária. “É uma experiência enriquecedora, memorável e divertida para as crianças, onde aprendem a apreciar a culinária de forma saudável e prazerosa, desenvolvendo habilidades motoras, cognitivas, de trabalho em equipe e conhecimentos que poderão ser aplicados no dia a dia, fortalecendo laços de afeto, partilha e diversão em família”, afirmou.

O trabalho acontece por meio da Coordenação do Programa Saúde na Escola, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde e da Coordenação de Programas Federais da Secretaria de Educação.