Horto Municipal de Cabo Frio oferece aulas de música para jovens

Com objetivo de oferecer atividades em espaço ao ar livre, em meio à natureza, a Prefeitura de Cabo Frio realiza oficinas de música gratuitas, voltadas para crianças e jovens, de 7 a 18 anos. A atividade é realizada no Horto Municipal, no bairro Portinho, às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde.

O projeto Horto Musical, criado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cabo Frio, começou em agosto deste ano, na gestão da prefeita Magdala Furtado. Atualmente, a oficina conta com 25 alunos inscritos, que fazem aulas de violão, com o professor Junior Carriço.

As aulas acontecem em dois horários, das 9h às 10h e das 14h às 15h. Ainda há vagas disponíveis para as oficinas. As inscrições são realizadas no Horto Municipal. Durante o curso, os alunos não precisam levar violão, pois o projeto oferece o instrumento.

O Horto Municipal é um espaço ambiental aberto ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O espaço fica localizado na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho.