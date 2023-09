Prefeitura de Iguaba Grande está com 100 vagas abertas para Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, lançou o edital para a nova turma do projeto Jovem Aprendiz Iguabense 2024, disponibilizando 100 vagas destinadas a jovens moradores da cidade que tenham entre 16 e 24 anos. Os interessados poderão realizar a inscrição a partir do dia 1º de outubro, on-line no site oficial. O prazo se encerra no dia 8 de outubro.

A inscrição só será computada após a entrega de documentos, realizada presencialmente, na Central de Atendimentos, localizada na rua Antelim Teixeira de Carvalho, 140 – Centro. O candidato deverá levar um envelope pardo fechado, com toda a documentação exigida até o dia 13 de outubro.

O objetivo é incentivar os primeiros passos de jovens iguabenses no mercado de trabalho. O projeto prevê uma capacitação com três meses de duração, para que depois possam atuar em diversos setores da prefeitura e fórum, recebendo um auxílio financeiro mensal no valor de meio salário mínimo, durante nove meses.

O processo seletivo conta com a análise de documentos, prova objetiva e entrevista realizada pela equipe técnica. O resultado final será divulgado no dia 21 de dezembro de 2023, e a aula inaugural está prevista para janeiro de 2024.

Confira o edital no site da prefeitura: https://drive.google.com/file/d/1tFfZJ2957n4xeqYFig2LXfvVHCc9Uzvg/view