Horto Municipal de Cabo Frio será reinaugurado neste sábado 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, realizou a reforma completa no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, localizado no bairro do Portinho. A reinauguração está marcada para sábado (11), às 9h. O local passou por reformas estruturais na casa principal e nas instalações hidrossanitárias, além de receber sinalizações informativas.

As razões por trás desta reforma incluem a deterioração das estruturas existentes, a necessidade de atualização de padrões de acessibilidade e o desejo de aprimorar o local para atender às crescentes demandas de visitantes.

A revitalização da sede do Horto Municipal foi realizada por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). O espaço vai gerir a educação ambiental em Cabo Frio e promover melhorias de uma forma eficaz e confortável para os moradores e visitantes, além de contribuir para conscientização e preservação do meio ambiente.

A secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes, enfatiza sobre a importância das manutenções realizadas no espaço: “Nosso Horto Municipal é um grande palco para transformar ideais e dar atenção ao meio ambiente na promoção de atividades, feiras e projetos. Neste local, a natureza é viva e contribui para a preservação ambiental com pessoas com diversas idades”, comentou.

O Horto Municipal é um espaço ambiental aberto ao público, sempre das 8h às 16h, e recebe atividades como “Horto Musical”, voltado para crianças entre 7 e 18 anos de idade. O projeto tem como objetivo desenvolver a prática de exercícios musicais em um ambiente natural e aberto.

As inscrições para o projeto podem ser feitas diretamente no local.