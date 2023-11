Araruama: Ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Mauro Galvão, vai dar palestra para alunos do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé”

Os alunos do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” vão participar de um momento muito especial. Nesse sábado, 11 , o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Mauro Galvão, vai ministrar uma palestra e contar vários segredos do futebol de ouro para as crianças e adolescentes do projeto.

Em seguida, os próprios alunos vão se apresentar, mas em campo, e mostrar que tem talento com a bola, em um torneio de futebol.

O evento vai acontecer no Ginásio Poliesportivo João Baptista Soares, que fica na Praia do Hospício, a partir das 08h30 e a entrada será gratuita.