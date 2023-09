Horto Municipal de São Pedro da Aldeia inaugura estufa-berçário de mudas nesta sexta-feira 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai entregar, nesta sexta-feira (22/09), mais uma etapa concluída da reestruturação do Horto Municipal. Às 15h, autoridades municipais se reúnem para inaugurar a estufa berçário construída para o plantio de mudas destinadas à doação para a população. A iniciativa lembra o Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira (21/09).

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que o plantio de árvores proporcionam qualidade de vida aos moradores da cidade, pois promovem importantes serviços ecossistêmicos, além de sustentar a conservação da biodiversidade.

As obras de reforma no local são fruto de uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. O Horto Municipal tem papel fundamental na arborização urbana e no reflorestamento, atuando como doador de mudas à população e como um banco de espécies.

Em março de 2023, a Prefeitura reinaugurou a estufa principal do Horto Municipal, que passou pela primeira reforma desde sua inauguração. Com as obras, o espaço passou a contar com um novo sistema de irrigação para as mudas que já estão aptas à doação e plantio externo.