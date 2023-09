O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

Cabo Frio

O prédio do pousada Praia Hostel 90 Gaus, na Passavem, em Cabo Frio, foi invadido por moradores em situação de Rua e está atraindo usuários de drogas. Moradores do mais tradicional bairro da cidade reclamam dos novos vizinhos, acusados de provocar diversos transtornos, não só a população, mas ao comércio do bairro. Uma moradora conta que o prédio em ruínas, na Rua Manoel Francisco Valentim, está tomado por lixo, espalhando mau cheiro pela vizinhança. A situação piora a noite, quando o lixo é queimado pelos invasores. Moradores relatam, ainda, que desde a invasão do imóvel, diversos furtos são registrados no bairro. Um prédio foi invadido recentemente e levaram a TV da portaria. As funcionárias de uma padaria foram coagidas a distribuir pão para um grupo. Alguns andam armados com facas. Segundo a moradora, o problema já foi denunciado a prefeitura mas ninguém tomou nenhuma providência.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Soares Bello, a Lívia de Chiquinho, marcou para a próxima segunda-feira às seis da tarde, no Teatro Municipal, a posse do novo secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico do município, Fernando Daniel. Ele assume no lugar de Danieli Corrêa Braz.

Iguaba Grande

A ida do senador Romário a Iguaba Grande, nesta quinta-feira(21), agitou os bastidores da política iguabense. O senador participou da inauguração de uma quadra poliesportiva, na Escola Alice Canellas. O prefeito Vantoil Martins e o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, além de vários políticos, receberam o senador.

Arraial do Cabo

O ex-vereador Ton Porto teria elogiado a recepção do Hospital de Arraial e o atendimento que teve por lá. Segundo o Sombra, que ninguém entendeu nada. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia inaugura nesta sexta-feira (22), às 15h, a estufa berçário do Horto Municipal construída para o plantio de mudas destinadas à doação para a população. As obras de reforma no local são fruto de uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Agricultura, Abastecimento e trabalho.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que vereador Samuel da Baike, tentou falar com o prefeito Alexandre Martins, está semana, mas não conseguiu. Aliás, Samuel e Josué, que acompanharam o vereador Rafael Braga em um requerimento não estão bem na “fita” com o Portuga. O café para dupla, segundo informações, está frio e sem açúcar. Coisa da política.

Saquarema

Hoje é dia de Saquarema Gospel, na Praça da Bíblia, em Bacaxá, a partir das 19h, com muito louvor com a cantora Valesca Mayssa. A quarta edição do Saquarema Gospel também contará com a participação de músicos locais, grupos e ministérios de louvor das igrejas evangélicas do município. Eles se apresentarão ministrando louvores, orações e participações especiais nos dois dias de festa.